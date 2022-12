Chiara Nasti e la mamma di Zaccagni: "Non mi sopporta per un motivo"

Chiara Nasti è tornata a rispondere alle domande dei suoi follower, svelando nuovi dettagli della sua vita accanto a Mattia Zaccagni . Questa volta l'influencer napoletana ha raccontato del legame con la madre del giocatore della Lazio. "Rapporto con i suoceri? Buonissimo. Passo h24 in videochiamata con mia suocera e mia mamma. Non mi sopportano più", ha fatto sapere la Nasti, taggando la signora Chiara e aggiungendo diverse emoticon di risate e cuori.

Lo sfogo della madre di Zaccagni

Di recente la suocera di Chiara Nasti si è scagliata contro tutti gli hater della ragazza che l'hanno bersagliata in seguito alla nascita del piccolo Thiago. A tutti coloro che hanno tirato in ballo Nicolò Zaniolo, ex della napoletana, la madre di Zaccagni ha rifilato la stessa risposta schietta e rabbiosa: “Già partita la querela, imbecille!”. La donna ha un ottimo feeling con la nuora e pure la famiglia Nasti ha accolto con gioia il calciatore. In passato l'ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha infatti dichiarato che Mattia è il primo fidanzato che piace ai suoi genitori.