Lady Isco bersagliata sui social: "Gli hai rovinato la carriera!"

È finita l'avventura di Isco al Siviglia . Il trequartista spagnolo, arrivato in estate dopo l'addio al Real Madrid, ha rescisso il suo contratto ed è ora libero a parametro zero . Dopo aver appreso la notizia, la sua compagna, Sara Sálamo, non ha esitato a condividere i tantissimi messaggi, tra insulti e minacce , che ha ricevuto sui social, secondo i quali sarebbe la causa delle scarse prestazioni del giocatore.

I messaggi contro lady Isco sui social

"Dì che sei un maschilista senza dirlo...", ha scritto l'attrice su Twitter, allegando degli screenshot in cui viene incolpata per il rendimento in campo di Isco. Tra i tanti messaggi si legge: "Come hai rovinato la vita di Isco, eh??"; "Il rapporto traSara Sálamoe le scarse prestazioni di Isco è incredibile! Finirà in una squadra di quartiere tra due anni"; "La carriera di Isco è andata in rovina da quando Sara Sálamoè entrata nella sua vita. Un peccato". Non solo, la modella a Vanity Fair ha raccontato che tutto ciò: "Sta raggiungendo i limiti delle minacce di morte in cui nominano persino i miei figli".