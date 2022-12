Messi, cosa fa per De Paul fuori dal campo: la confessione di Tini

Leo Messi e Rodrigo De Paul: un'amicizia vera che va oltre il pallone. A farlo sapere Tini Stoessel, la cantante e attrice conosciuta in Italia per la serie tv Violetta che da quasi un anno è legata al centrocampista dell'Atletico Madrid. La Pulce è un amico presente e attento per il collega, dentro e fuori dal campo. "Conosco Leo, è un amore. È molto legato a Rodrigo. Di recente siamo stati allo stesso compleanno, è stato molto divertente", ha dichiarato l'artista in un'intervista rilasciata a Star+. Tini ha così smentito i gossip circa un'antipatia delle wags argentine nei suoi confronti: nonostante la burrascorsa rottura tra De Paul e l'ex compagna Camila Homs, la Stoessel è stata accolta bene da Antonela Roccuzzo e le altre mogli dei campioni del mondo.