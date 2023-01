"Sono emersi elementi preziosi": la rivelazione di Cristiano Lucarelli sul caso del figlio

Cristiano Lucarelli: "Sono emersi elementi preziosi, la verità che ci interessa è quella vera non mediatica"

Con un video postato sul proprio canale Instagram Cristiano Lucarelli ha chiarito la situazione: "I ragazzi ieri si sono presentati in diretta video di fronte alle autorità per raccontare la loro versione dei fatti. A noi non frega nulla della revoca dei domiciliari. Vogliamo che le indagini vadano avanti sulla base degli elementi preziosi che i ragazzi hanno fornito ai pm. La verità che ci interessa è quella vera, non quella mediatica".