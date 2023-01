Caso Le Graet, nuove accuse: “Sospesa per la denuncia”

FRANCIA - Non si placa la bufera attorno a Noel Le Graet . Il presidente della Federcalcio francese, accusato di molestie sessuali, è stato sospeso fino alla pubblicazione dell'audit commissionato dal ministero dello Sport. Un provvedimento che sarebbe dovuto alle rivelazioni fatte dal direttore generale, Florence Hardouin , in merito agli atti di molestie sessuali e morali subite da Le Graet.

Hardouin accusa Le Graet: "Subiti atti di molestie sessuali e morali. Non ne ho mai parlato per proteggere l'istituzione e la mia famiglia"

La d.g Florence Hardouin, tramite un comunicato inviato a Le Monde, ha confidato tutti gli atti di molestie sessuali e morali subite da Le Graet. Queste le sue parole tramite la portavoce Dominique Rouch: "Il licenziamento della signora Hardouin arriva quarantotto ore dopo che lei ha confidato a diverse persone gli atti di molestie sessuali e morali che ha subito dal signor Le Graët. Non ha mai rivelato ciò che ha sofferto per diversi anni per proteggere l'istituzione, la sua famiglia e la sua posizione".