Terremoto Turchia, Montella: "Giocatori preoccupati per le loro famiglie"

ISTANBUL ( TURCHIA ) - Stop a tutte le manifestazioni sportive in Turchia . Lo ha decretato Mehmet Kasapoglu , il Ministro dello Sport turco, dopo il devastante terremoto che ha colpito la Turchia, in particolare nella zona di Adana (7.8 la scossa massima registrata, più di 800 le vittime). Una tragedia immane dai contorni catastrofici.

Terremoto Turchia, Montella: "C'è stata paura ma stanno tutti bene. I giocatori attendono di tornare dalle famiglie"

Vincenzo Montella, allenatore dell'Adana Demirspor, ha spiegato a LaPresse: "C'è stata paura e preoccupazione, ma per fortuna a casa stanno bene. I giocatori, ovviamente, sono molto preoccupati e aspettano di ricongiungersi ai loro cari". La zona di Adana è vicina all'epicentro del devastante terremoto che ha colpito la Turchia. "In questo momento siamo a Istanbul (contro l'Umraniyespor), perché dobbiamo giocare una partita ma, ovviamente, siamo in contatto. Ci sono dei problemi organizzativi. Stiamo cercando di capire la situazione". "Abbiamo sentito le persone a casa - continua Montella -. C'è stata paura ma, fortunatamente, stanno tutti bene. I giocatori sono preoccupati e attendono di tornare dalle famiglie".