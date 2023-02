Zaccheroni, l’aggiornamento sulle condizioni: “Sembra essere in recupero…”

La notizia del ricovero in rianimazione di Alberto Zaccheroni aveva sconvolto tutti ( leggi qui ). Ora, stando a quanto rivelato dal sindaco di Cesenatico Matteo Gazzoli, le condizioni dell'ex allenatore di Juventus e Milan tra le altre, sembrano in miglioramento.

Le parole del sindaco di Cesenatico

Queste le parole del sindaco dopo un colloquio con il figlio di Zaccheroni Luca riportate da Sportmediaset: "Alberto Zaccheroni è stabile e le sue condizioni sembrano in recupero. Dopo il grande spavento, in questo momento le cose dovrebbero andare per il meglio. Sono felice di essermi messo in contatto con la famiglia e ho fatto ad Alberto gli auguri di pronta guarigione".