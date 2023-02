Ronaldo chiude col passato e mette in vendita la casa di Manchester: ecco quanto costa

Cristiano Ronaldo si lascia definitivamente alle spalle il passato e la seconda esperienza con la maglia del Manchester United . Ritorno che non si è di certo chiuso nel migliore dei modi e il portoghese vuole chiudere ogni ponte con l'Inghilterra. A partire dalla sua casa di Manchester, messa in vendita nei giorni scorsi .

La cifra per acquistare la casa di Ronaldo a Manchester

5,5 milioni di sterline (ovverio 6,1 milioni di euro): questa la cifra riportata dal The Sun necessaria per acquistare la casa di CR7. Una vera e propria villa con 7 camere, una piscina riscaldata, una vasca idromassaggio, 6 bagni, una palestra e una sala cinema. Inclusi nel prezzo c'è un altro immobile con due camere da letto per gli ospiti, un campo da padel e un garage.