Ronaldo con tunica e spada: ecco cosa sta festeggiando

Cristiano Ronaldo ha preso parte alle celebrazioni relative al 300^ anniversario dalla fondazione dell'Arabia Saudita . Per farlo, l'asso portoghese ha indossato una tunica e impugnato una spada .

Ronaldo e Talisca celebrano l'Arabia Saudita

Ronaldo ha festeggiato all'interno dello stadio dell'Al Nassr, insieme alla dirigenza del club e al compagno di squadra Talisca. Ha indossato, come detto, gli abiti tipici sauditi. Una scena simile si è vista anche in occasione della Coppa del Mondo disputata in Qatar, quando Messi fu vestito del Bisht (uno dei capi più prestigiosi arabi) proprio mentre alzava al cielo il trofeo calcistico più importante.