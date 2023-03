"Diletta Leotta incinta di Karius". Il retroscena è incredibile

Prosegue senza sosta la love story tra Loris Karius , portiere del Newcastle e Diletta Leotta , giornalista di Dazn. La coppia ha trascorso un weekend romantico nel resort 'L'Albereta Relais & Chateaux' di Erbusto, nel bresciano, ma c'è un dettaglio che non è di certo passato inosservato: la camicia della presentatrice presenta una clamorosa novità in vista?

Diletta Leotta e Loris Karius: quel dettaglio...

Si parla infatti di una possibile gravidanza della Leotta: dalla camicia indossata si nota un cambiamento di forme ma è troppo presto per avere certezze. L'unica, invece, riguarda l'amore della coppia. La stessa giornalista ha intervistato il suo amato Karius, chiudendo la stessa intervista con una eloquente frase: "Grazie Loris per le emozioni che ci hai dato e per quelle che hai regalato a me" Chissà che l'amore tra i due, a breve, non si possa estendere anche a un nuovo arrivo...