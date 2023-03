Juve, Locatelli diventa papà: il mondo bianconero festeggia il piccolo Theo

Fiocco azzurro per Locatelli . Il centrocampista della Juventus è diventato padre con la nascita del piccolo Theo . Tutto il mondo bianconero si è stretto attorno al calciatore e alla moglie Thessa Lacovich dopo questo importante avvenimento . Sui social non mancano le felicitazioni da parte dei compagni di squadra, tra cui spicca Di Maria , così come vecchi amici come Dybala .

Locatelli si gode il momento

Locatelli ha giocato novanta minuti ieri contro il Friburgo e si candida per una maglia da titolare nel match di domenica con la Sampdoria. Per il centrocampista è un buon momento di forma, come sottolineato ai microfoni di Juventus TV: "Mi sento bene, devo continuare a spingere e lavorare in ogni allenamento e in ogni partita".Chissà che la nascita del piccolo Theo non darà a Locatelli una ulteriore spinta per essere sempre più protagonista con i colori bianconeri.