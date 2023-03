Totti star di Tik Tok. Il merito? E' di un materasso...

ROMA - Lo spot è vecchio, girato più di un anno fa. Ma grazie ad alcuni utenti di Tik Tok è diventato di nuovo virale perché vedere Totti, in pigiama, che balla sui materassi è, oggettivamente, imperdibile. E quindi ecco che, da qualche giorno, si vede un po' ovunque uno spot girato dall'ex capitano della Roma per il mercato albanese. Sulle note di "That's the way (I like it)" (la popolare canzone di KC & The Sunhine band è per diventata "That's the home i like it", cioè questa è la casa che mi piace), Totti in pigiama si divide tra palleggi (con palloni tutti rigorosamente stampati con il numero 10), cameriere-ballerine (che imitano l'esultanza del "Pupone") e appunto materassi, per concludere lo spot accontentando una lunga fila di fan che chiede un autografo. Dove? Proprio sui materassi.