Dani Alves, vita da star in carcere: le partite, gli autografi e quei due gol...

Sono passati quasi due mesi da quando Dani Alves è stato condannato dal Tribunale di Barcellona al carcere , dopo essere stato accusato di stupro da una donna in un locale della capitale catalana. Settimane di lotte giudiziarie, voci e dichiarazioni da parte dei familiari - su tutti la moglie . Tuttavia, la vita del brasiliano in galera sembra essere tutt'altro che difficile.

Dani Alves e la vita da star in carcere

Superato il primo periodo di ambientamento, adesso Dani Alves è diventato una vera e propria star in carcere. A riportarlo sono alcuni quotidiani spagnoli, che spiegano come il brasiliano ex Juve sia stato accolto senza problemi dagli altri galeotti, che fin da subito hanno mantenuto una buona condotta nei suoi confronti. Addirittura, negli scorsi giorni Dani Alves avrebbe organizzato una partitella, segnando anche due gol e venendo circondato dagli altri carcerati per richieste di autografi. Il brasiliano continua a condurre la sua vita in prigione, ma sembra tutt'altro che fuori contesto in questo periodo che, secondo i suoi legali, è solo transitorio.