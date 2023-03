Kim Kardashian ha colpito ancora: la clamorosa richiesta dei tifosi!

La maledizione di Kim Kardashian avrebbe colpito il mondo del calcio. Ne sono sicuri i tifosi di alcune squadre, che hanno puntato il dito contro la star americana, chiedendo addirittura di non farla più entrare negli stadi europei. Tutto è partito con la clamorosa sconfitta in Champions League del Paris Saint-Germain contro il Rennes. Ad assistere al match al Parco dei Principi c'era anche Kim che, secondo alcuni tifosi, avrebbe portato sfortuna alla squadra di Messi e Mbappé. Un caso non isolato perché quattro giorni prima la Kardashian era con il figlio a Londra per l'incontro di Europa League tra Arsenal e Sporting de Portugal. Gli inglesi erano i super favoriti, visto che stanno dominando la Premier League, ma hanno perso ai rigori contro i portoghesi. Per alcuni, dunque, l'ex moglie di Kanye West porterebbe sfiga alle squadre che tifa (prima Arsenal, poi Paris Saint-Germain).