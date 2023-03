Pippo Inzaghi papà bis: il dolce messaggio social e il commento di Immobile

Fiocco rosa per Pippo Inzaghi. L'ex calciatore, oggi allenatore della Reggina, ha annunciato sui social network la nascita della figlia Emilia. La bambina è il frutto del grande amore tra lo sportivo e Angela Robusti. "Oggi, primo giorno di primavera, sei arrivata tu Emilia, nostra immensa gioia. La mamma, una roccia, si sta riprendendo! Con il cuore pieno di amore vi ringraziamo per i tanti auguri", ha scritto Super Pippo che è stato subito inondato di auguri per l'arrivo della secondogenita. Tra i tanti non è mancato un messaggio da parte di Ciro Immobile: "Tanti auguri Pippo, benvenuta Emilia". "Tanti auguri amico mio", ha invece scritto Kakà.