Estrosa, la cavalla di Max Allegri protagonista a Capannelle

Premio Torricola, le cavalle in gara

Sulla pista da 1600 metri ci saranno, oltre a Estrosa, anche Shavasana, Lacrima d’Amore, Leondina, Mamaheart, Summer Lady e The Dams. Si prevede una sfida non semplice per Estrosa con Allegri che spera in un risultato positivo per poter vivere una domenica di riposo col sorriso.