Rio Ferdinand, sconvolgente rivelazione su Victoria Beckham: "Mai vista mangiare"

ROMA - "Non l'ho mai vista mangiare niente". Rio Ferdinand , ex difensore della nazionale inglese, ha parlato così ai microfoni del programma radiofonico australiano condotto da Jackie O'Henderson : di chi si parla? di Victoria Adams , imprenditrice ex Spice Girl e moglie dell'ex compagno di squadra (nell' Inghilterra e nel Manchester United ) di Ferdinand , David Beckham . Il difensore ha affermato "Non ricordo nulla che mi emerga dalla memoria, a dire il vero", sempre relativamente a quanto mangiato da Victoria, da lui definita "simpatica", ma aggiungendo anche scherzosamente "Non puoi chiedere a un giocatore della moglie di un altro calciatore".

Il retroscena: il botta e risposta di David e Victoria

Ma perché mai un programma australiano dovrebbe sentire l'esigenza di chiedere a un ex nazionale inglese delucidazioni sulle abitudini alimentari della moglie di un ex compagno di squadra? Il tutto nasce da una precedente intervista di David Beckam che ha ammesso di amare "cibo e vino: quando mangio qualcosa di eccezionale voglio che tutti lo provino", aggiungendo però "purtroppo sono sposato con qualcuno che ha mangiato la stessa cosa negli ultimi 25 anni. Da quando l'ho incontrata mangia solo pesce alla griglia, verdure al vapore, molto raramente si discosterà da quello". Commenti non propriamente graditi da Victoria, che a sua volta si è lamentata su Vogue delle affermazioni del marito che a suo dire l'avrebbe fatta passare per "noiosa", aggiungendo che quel che intendeva David era "che non ha mai incontrato nessuno che sia più disciplinato nel modo in cui mangia. Mangio molti grassi sani: pesce, avocado, noci, questo genere di cose. Bevo alcolici, a meno che non abbia un motivo per non farlo. Mi disintossico da qualsiasi cosa per tre o sei mesi in cui non bevo. Sono piuttosto estremo in tutto ciò che faccio, che si tratti di mangiare o allenarsi o bere o non bere".