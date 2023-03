Brehme e il video sexy in diretta: di chi è il topless inquadrato per errore

VERONA - Inatteso fuoriprogramma per Andy Brehme . L'ex terzino sinistro dell' Inter - in nerazzurro dal 1988 al 1992 - ha inavvertitamente inviato un video, diventato presto virale sul web, nel quale si nota la presenza della compagna senza veli. Uno scivolone isolato quello di Brehme che ha infatti una certa dimestichezza con i video: il tedesco invia regolarmente dei contenuti a un portale specializzato in auguri di compleanno da parte delle celebrità, che vengono poi personalizzati e inviati ai fan via WhatsApp.

Lady Brehme, cosa è accaduto

Durante una di queste registrazioni nel suo appartamento per le vacanze sul lago di Garda, l'ex terzino interista è stato disturbato poco prima della fine dall'ingresso della compagna, Susanne Schaefer, che in quel momento era in topless. Il campione del mondo di Italia '90, il cui gol su rigore decise la finale tra l'allora Germania Ovest e l'Argentina, si è girato verso la donna, senza però interrompere la registrazione e così anche la signora Brehme è finita nel video, provocando un certo imbarazzo nella coppia. Imbarazzo che, però, ha lasciato presto spazio a commenti ironici.

Brehme ci ride sopra

"Ci ridiamo sopra, e io prendo in giro Andy, il mio esperto di social media", ha dichiarato Susanne Schaefer alla 'Bild'. "Ora il mondo intero sa che moglie fantastica ho! Non sarebbe dovuto succedere, ma posso solo farci una risata sopra. In futuro sarà meglio che sia Susanne a filmare...", è il commento ironico di Brehme.