Zaccheroni, sciolta la prognosi: l'aggiornamento sulle condizioni

CESENA - Arrivano buone notizie per Alberto Zaccheroni, ricoverato presso l'ospedale Marconi di Cesenatico. I sanitari del reparto di medicina riabilitativo hanno infatti sciolto la prognosi sulle condizioni di salute dell'allenatore ex, tra le altre, di Milan, Juventus e Lazio, che era stato ricoverato lo scorso 10 febbraio a seguito di un incidente domestico avvenuto nella sua casa a Cesenato. La progonisi è di 60 giorni, dopo i quali per Zaccheroni inizierà il percorso riabilitativo. Zaccheroni, che compirà 70 anni il prossimo sabato, è stato vittima di un incidente domestico lo scorso febbraio, quando ha perso l'equilibrio in casa battendo violentemente la testa nella caduta: i sanitari all'arrivo lo hanno trovato sdraiato e privo di sensi: nelle ore seguenti è stato sottoposto a intervento di riduzione dell'ematoma causato dal trauma cranico riportato. Ricoverato inizialmente presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena, Zaccheroni è stato trasferito al Marconi di Cesenatico lo scorso 9 marzo.