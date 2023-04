Dani Alves, accusa di stupro: c'è un elemento che potrebbe scagionarlo

Prosegue la detenzione di Dani Alves dopo essere stato accusato di stupro in una discoteca di Barcellona. Il fatto sarebbe avvenuto il 30 dicembre dello scorso anno, con la detenzione che è scattata dal 20 gennaio. Il brasiliano è da oltre tre mesi in carcere e da sempre si è dichiarato innocente perché il rapporto, da quanto affermato attraverso i legali, sarebbe avvenuto in maniera "consenziente", al contrario di quanto sostiene la presunta vittima.