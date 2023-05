Ronaldo e i Palloni d'oro vinti, la rivelazione: "Non era soddisfatto"

Intervistato da France Football , Bernardo Silva ha parlato del Pallone d'Oro e di come al momento sia Messi il favorito a vincere la prossima edizione dell'ambito trofeo individuale per calciatori : "Mi sarebbe piaciuto molto vincere il Pallone d'Oro, ma ultimamente viene assegnato a calciatori che segnano gol decisivi. Sono più un collettivista, ma ovviamente sarebbe un orgoglio vedere il mio nome nella lista dei 30 finalisti. Se vinciamo la Champions e la Premier, bisognerà includere Haaland tra i candidati al prossimo Pallone d'Oro. Al momento il favorito è Messi grazie alla vittoria del Mondiale, ma c'è anche Mbappé. Se fossi in giuria, opterei per Messi: ma la cosa migliore è aspettare la fine della stagione".

"Ronaldo non era soddisfatto"

Il centrocampista del Manchester City si è soffermato su Cristiano Ronaldo, compagno di nazionale e cinque volte vincitore del Pallone d'Oro: "Ronaldo ci ha detto in nazionale che pensava di meritare di più quando non ha vinto il Pallone d'Oro. A Cristiano piace essere sempre in cima, è molto competitivo, naturalmente non è mai contento quando non vince".