Balotelli e la frecciata social: "Donne? Cosa vorrei io ancora oggi"

Mario Balotelli continua a far discutere sui social, dove è più attivo che mai. Mentre il suo Sion è vicino alla retrocessione nella serie inferiore svizzera, l'attaccante azzurro non smette di postare su Instagram, creando polemiche e discussioni. Recentemente era stato bersagliato e accusato di essere uno "zombie" in campo, messaggio al quale aveva risposto duramente.