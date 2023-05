Baggio diventa un trend di TikTok in Spagna: ecco il motivo

Baggio: il rigore di Pasadena è un trend di TikTok

Infatti quel rigore è diventato un trend di TikTok in Spagna. È stato tagliato uno spezzone di un documentario in spagnolo sul Mondiale del 1994 e l'audio ora è utilizzato dai tiktoker spagnoli che ricreano quel rigore. Lo usano specialmente come sottofondo per qualche situazione spiacevole, come per la perdita di una schedina o quando la ragazza che ti piace ti rifiuta. Un trend che ha spopolato non solo in Spagna, ma anche in tutti gli altri Paesi che parlano lo spagnolo.