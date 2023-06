Caso Dani Alves, l'ex moglie è convinta: "È innocente al 100%, gli credo"

Pochi giorni fa, Dani Alves ha rilasciato la sua prima intervista da quando è in carcere per raccontare la sua versione dei fatti e quindi la sua verità . Il brasiliano dal gennaio scorso è in arresto con l'accusa di stupro. Sulla questione è intervenuta la ex moglie Dinorah Santana .

Caso Dani Alves: parla l'ex moglie

Queste le sue parole alla trasmissione spagnola "Fiesta": "Credo ancora nella sua innocenza al 100%. A nessuno fa bene vedere i propri figli soffrire nel modo in cui li vedo soffrire io. Non ho parlato con Dani dal giorno in cui ero andata lì con i bambini, poi non mi ha più chiamato e io non posso chiamarlo".

Dani Alves, la situazione

Per quanto riguarda la data del processo, l'ex Juve dovrà aspettare almeno fino alla fine dell'estate. Nel frattempo rimarrà in carcere, e, stando a quanto riportato 'El Periodico' il suo processo dovrebbe tenersi il prossimo autunno, tra ottobre e novembre del 2023. L'esito del processo creerà senza dubbio un precedente nel mondo giuridico per quanto riguarda gli atleti d'élite nei casi di abuso sessuale.