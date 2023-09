"Grealish, super festa con amici e fidanzata: ecco quanto ha speso"

ROMA - Jack Grealish ha voluto festeggiare in grande stile il proprio 28esimo compleanno: la stella del Manchester City , secondo quanto rivelato dal Sun, ha infatti organizzato una serata nel resort-spa The Lakes by Yoo, una tenuta di case nelle Cotswolds (nell'area centrale dell'Inghilterra), dove è possibile affittare una baita di lusso in riva al lago o nel bosco. La location che, sottolinea il Sun, è anche tra le preferite della modella e stilista Kate Moss, ha ospitato la famiglia e gli amici di Grealish , oltre naturalemte quest'ultimo e la compagna Sasha Attwood.

Quanto ha speso Grealish per la festa?

Secondo quanto ricostruito dal Sun, Grealish avrebbe speso circa 20.000 sterline (poco più di 23mila euro), per affittare alcune baite in legno da circa 5800 euro a notte. Inoltre l'organizzazione ha decorato la piscina dove lo scorso sabato gli ospiti hanno trascorso la giornata per la festa. Secondo una fonte vicina al giocatore, riporta il Sun "Grealish viene da una famiglia numerosa e ama condividere i soldi guadagnati con loro. Ha deciso di rilassarsi in famiglia e andare in campagna in un angolo di alta raffinatezza".