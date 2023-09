David Beckham nascosto nei parcheggi: il retroscena piccante svelato da Victoria

ROMA - Se hai intenzione di realizzare un docufilm su David Beckham , non puoi certo tralasciare la storia d'amore del calciatore inglese con l'ex Spice Girl Victoria Adams : ed è quello che si saranno detti anche a Netflix, visto che sulla piattaforma è un uscita la serie dedicata a Beckham.

Qual è retroscena piccante svelato da Victoria?

Nel trailer della serie, oltre a numerosi momenti della carriera dell'ex Manchester United (che ha vissuto esperienze anche al Real Madrid e al Milan), ci sono anche le parole di Victoria, che ripercorre le prime fasi della "love story" con David: "Il mio manager continuava a dirmi: 'Cerca di mantenere il segreto' - racconta l'ex Spice Girl - Così ci incontravamo nei parcheggi. Non è poi così brutto come sembra". Una storia che al suo nascere preoccupò la famiglia di Beckam, tanto che la madre dell'ex calciatore, Sandra Georgina West, ha commentato: "Eravamo preoccupati di perdere tutto quello che avevamo raggiunto, perché il calcio veniva prima di tutto e poi all'improvviso non lo era più".