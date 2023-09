Castan, il video dopo l'operazione al cervello è da brividi: romanisti commossi

L'ultimo video condiviso su Instagram da Leandro Castan, ex giocatore della Roma, è arrivato dritto al cuore di tutti. Il brasiliano ha postato sul suo account un filmato in cui mostra i vari progressi realizzati quotidianamente dopo la delicata operazione al cervello di qualche tempo fa. Il giocatore è stato operato per rimuovere un cavernoma cerebrale, un tumore benigno che ha cambiato per sempre la sua vita privata e professionale. Nel 2022 l'addio al calcio: "Non sono più riuscito ad arrivare a vincere trofei ma ho vinto l’avversario più difficile della vita", ha scritto sui social network.