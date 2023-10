Ciro Immobile a Verissimo: il capitano della Lazio ospite di Silvia Toffanin

Ciro Immobile torna in televisione. Il capitano della Lazio è tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda su Canale 5 domenica 22 ottobre alle 16.30. Per l'attaccante si tratta della prima volta nel programma di Silvia Toffanin. Qualche settimana fa Immobile è stato protagonista ad Amici di Maria De Filippi dove ha spronato i nuovi allievi a dare il massimo perché "non c'è gloria senza sacrificio".