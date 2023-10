Tacconi, il ritorno a casa: "Quando organizziamo il prossimo evento con il vino?"

Tacconi, il rientro a casa

Queste le sue parole al Corriere della Sera: "Ci ha detto 'Adesso finalmente cucino io, così mangiate qualcosa di buono'. E l'ha fatto. Ha cucinato orecchiette alle cime di rapa, gliele avevano regalate in Puglia prima di partire. Il suo ritorno è il traguardo di tutta la nostra famiglia. Non ci siamo mai abbattuti, ci siamo aiutati e dati conforto a vicenda. Abbiamo tutti lottato con lui". Non ha dimenticato la sua passione per il vino e per la sua azienda vinicola Junus, tant'è che ha chiesto a suo figlio: "Quando organizziamo il prossimo evento con il vino?"