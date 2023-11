Morata, l'incontro con la piccola tifosa commuove il web

Morata e la giovane tifosa: cosa succede nel video che commuove il web?

Il torero Gonzalo Caballero, tifoso anche lui dell'Atletico Madrid e amico di numerosi giocatori della rosa dei Colchoneros, ha portato personalmente la piccola Maria allo stadio e, sui propri profili social, ha postato il video dell'incontro tra Morata e la piccola tifosa. "Ieri sera abbiamo vissuto una delle storie più belle che conosco nel mondo del calcio - ha scritto Caballero sul proprio profilo Instagram - Maria è una grande tifosa di calcio e amante dell'Atletico. Il suo idolo è Alvaro Morata e pochi giorni fa si sono conosciuti tramite video. Alvaro mi ha chiesto di portarla a una partita perché voleva incontrarla di persona e farle una sorpresa. Ieri Maria è venuta a Madrid per iniziare il decimo ciclo di chemioterapia, a soli 11 anni. Ho informato l'Atletico Madrid ed è stato emozionante come il club e i suoi dipendenti abbiano organizzato tutto affinché Maria potesse realizzare il suo sogno. Il resto del video è impossibile da guardare senza le lacrime agli occhi. Alvaro, cosa posso dire di te, sei una delle persone più straordinarie che abbia mai incontrato, grazie per aver reso Maria così felice. Oggi è andata in ospedale con la tua maglietta e con più forza che mai per vincere questa battaglia".