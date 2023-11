Dani Alves, le accuse shock della presunta vittima di stupro: le sue parole

Cosa ha detto la presunta vittima di Dani Alves?

As ha riportato la testimonianza della giovane che ha parlato così di quanto sarebbe accaduto: "Era dietro di me, avevo mio cugino davanti. Poi ricordo che si è allontanato e mi ha fatto cenno di avvicinarmi a lui. Ho pensato di parlargli e vedere cosa volesse, non ho pensato ad altro. Sono andata lì per parlare con lui, non sapevo dove mi avrebbe portato. Siamo arrivati ??e c'era una porta, lui l'ha aperta e sono entrata. Quando sono entrata, ho visto in cosa mi stavo cacciando, ho visto che era un bagno minuscolo, molto, molto piccolo. Penso che sia stato allora che è iniziato il mio shock". Poi ha aggiunto: "Ricordo che si è seduto e ho cominciato a dirgli: 'Devo andare, devo andare'. Ricordo che mi ha sollevato il vestito e mi ha fatto sedere su di lui. E ha iniziato a raccontarmi un sacco di cose. Ha insistito perché gli raccontassi anche io delle cose. Mi ha fatto male al ginocchio, ha provato a farmi praticare sesso orale. Ho cercato di allontanarmi finché non mi ha afferrato per il collo e ha iniziato a schiaffeggiarmi".