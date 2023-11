Mihajlovic, il commovente ricordo della moglie: "Ha lasciato un vuoto enorme"

FIRENZE - Sinisa "ha lasciato un vuoto enorme, è stato un uomo eccezionale sotto tutti i punti di vista come marito e padre. Aveva due grandi amori: la famiglia e il lavoro". Il commovente ricordo di Arianna Mihajlovic, moglie dell'ex campione serbo e allenatore deceduto lo scorso 16 dicembre del 2022. La consorte dell'ex fuoriclasse - tra le altre - di Lazio, Inter e Stella Rossa, è intervenuta alla Hall of fame del calcio italiano, sottolineando come Sinisa "non verrà dimenticato facilmente".