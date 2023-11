Figc-Lnd: benemerenze alle società calcistiche e ai dirigenti

ROMA - La Figc la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica presenti oggi a Roma per la cerimonia di consegna delle Benemerenze alle società calcistiche e ai dirigenti che negli anni hanno lavorato con passione, dedizione e spirito di servizio. La convention presso l’Holiday Inn Rome Eur Parco Dei Medici è iniziato con il saluto di Franco Carraro, membro CIO, del presidente della LND Giancarlo Abete, del numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina e del presidente del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Vito Tisci consegneranno i prestigiosi riconoscimenti che dal 1970 rendono omaggio allo straordinario impegno dei dirigenti e dei sodalizi del calcio di base.