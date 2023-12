“Ronaldo ha fatto una cosa illegale”: CR7 nel mirino di una class action miliardaria

Perché Ronaldo è nel mirino di una class action?

La pubblicità in questione è quella relativa alla promozione di 'non-fungible tokens', o Nft, emessi dalla piattaforma di criptovalute Binance. I promotori della class action sottolineano che la collaborazione di personaggi così importanti con Binance abbia spinto gli utenti a effettuare investimenti costosi e azzardati. Su Binance c'è anche una causa per aver operato come borsa valori non registrata, violando le leggi statunitensi sul mercato azionario. Nel ricorso si legge che "le prove rivelano che la frode di Binance è riuscita a raggiungere tali livelli solo attraverso l'offerta e la vendita di titoli non registrati, con l'aiuto e l'assistenza volontaria di alcune delle organizzazioni e celebrità più ricche, potenti e riconosciute in tutto il mondo, proprio come l'imputato Ronaldo". La pubblicità effettuata da Ronaldo risale al novembre dello scorso anno, in vista della Coppa del Mondo, con gli Nft che avevano un prezzo di partenza che variavano da circa 77 dollari fino a 10.000 dollari.