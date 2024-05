Ronaldo incontra Neymar a un incontro di boxe: cosa è successo

Da quando si è trasferito in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo è diventato un grande appassionato di boxe . CR7 era in prima fila nella platea anche per il grande incontro tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk , sfida vinta da quest'ultimo. Il protoghese era seduto vicino ad Anthony Joshua, e ha ritrovato un avversario speciale.

Ronaldo ritrova Neymar: abbracci e chiacchiere

Prima dell'incontro Neymar si è avvicinato alla prima fila per salutare Ronaldo, e poi anche Joshua. I due calciatori poi si sono abbracciati e si sono messi a chiacchierare. Ronaldo e Neymar si sono sfidati nel campionato spagnolo dal 2013 al 2017: il portoghese con il Real Madrid, il brasiliano per il Barcellona. Neymar in estate ha poi raggiunto Ronaldo in Arabia Saudita firmando con l'Al-Hilal: esperienza che però è stata condizionata dai suoi infortuni.