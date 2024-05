Morata a Parigi, fuga romantica con Alice. E si parla di un ritorno alla Juve

Alvaro Morata e Alice Campello sono scappati a Parigi, una delle loro città preferite, dopo aver trascorso un intenso weekend a Madrid con la loro amica Chiara Ferragni. La coppia ha condiviso sui social tre foto romantiche dall'esclusivo hotel in cui alloggiano, lo Shangri-La Paris , che offre una vista spettacolare sulla Torre Eiffel. "Sul nostro balcone in pigiama... solo noi due", hanno scritto il calciatore e l'influencer che si sono concessi un break romantico senza i loro quattro figli. Hanno fatto tappa anche al Roland Garros per vedere il match del tennista Carlos Alcaraz. Una breve pausa prima degli imminenti impegni di Morata con la Nazionale spagnola.

La storia d'amore tra Morata e Alice Campello

Tra Alvaro Morata e Alice Campello è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Otto mesi dopo il primo appuntamento, la coppia è convolata a nozze. Il matrimonio è stato celebrato a Venezia il 17 giugno 2017. "Hai presente quando hai la sensazione che non ti sei mai sentito allo stesso modo per nessuno e che non proverai mai lo stesso per nessuno? È stato come un amore incredibile dal primo secondo e quando provi un amore così grande per qualcuno vuoi avere una famiglia con quella persona e fare tutto quello che vuoi fare", ha confidato qualche tempo fa Alice. La coppia è così felice con i loro quattro figli che non esclude di continuare ad allargare la famiglia. Dopo l'ultimo parto di Alice Campello quasi finito in tragedia, però, Morata e la moglie stanno pensando all'adozione.