Rabiot, svaligiata la casa della madre-agente: i dettagli

Rabiot, svaligiata la casa della madre-agente Veronique

La madre-agente del centrocampista della Juventus non era in casa nel momento dell'effrazione. La procura di Versailles ha comunicato che sono stati arrestati cinque sospettati e si trovano in custodia. L'entità economica della refurtiva è ancora in fase di accertamento. Nel quarteri della zona nord-ovest di Parigi è stata svaligiata anche un'altra casa, vicina a quella di Veronique Rabiot.