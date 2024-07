Attentato Trump, il commento di De Laurentiis: "Gesto vigliacco"

La notte italiana tra il 13 e il 14 giugno è stata caratterizzata dalla notizia dell' attentato ai danni di Donal Trump durante un comizio elettorale. L'ex presidente degli Stati Uniti , in corso contro Biden, è rimasto ferito ma ha fatto sapere che non si arrenderà mai. Tante le dimostrazioni di vicinanza, tra cui quella del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis .

Trump ferito, la reazione di De Laurentiis

Il numero uno degli azzurri ha commentato così la notizia su X: "Questo clima non mi piace affatto. Ormai il buon senso non riesce a governare il mondo. L'inconcepibile e anacronistico attentato di questa notte, che mette in pericolo la nostra vera e unica ricchezza, la democrazia, è un gesto vigliacco e deprecabile. Solidarietà a Donald Trump".