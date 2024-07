Scamacca e Angela Nasti stanno insieme: ora è ufficiale

Gianluca Scamacca e Angela Nasti non si nascondono più: è amore tra il calciatore e la sorella di Chiara, moglie di Mattia Zaccagni. Dopo i gossip dell'ultimo periodo la nuova coppia è uscita ufficialmente allo scoperto. L'attaccante dell'Atalanta ha confermato la relazione con una foto condivisa tra le storie di Instagram: una foto in bianco e nero in cui guarda intensamente la nuova fiamma dopo la relazione conclusa con la fidanzata storica Flaminia Appolloni. All'immagine ha aggiunto l'emoticon di un cuore azzurro e un sole. Pochi minuti dopo è stata la volta di Angela che, sul suo account, ha aggiunto un'altra foto scattata con Scamacca: un bacio e una dedica, "sole", accompagnata dalle stesse emoticon inserite dal calciatore.

Gianluca Scamacca e Angela Nasti stanno insieme Di recente la nuova coppia si è concessa una vacanza a Ibiza insieme ad alcuni amici. Ignoti i motivi della rottura tra Scamacca e Flaminia ma la separazione sarebbe avvenuta di recente. A fine maggio lei gli aveva dedicato un post in occasione della vittoria dell'Atalanta in Europa League al quale lui aveva risposto con una dichiarazione d'amore: "Ti amo". Il post in questione è stato rimosso dal profilo dell'Appolloni, così come è stato cancellato ogni riferimento al suo ormai passato legame con lo sportivo. Gli ex fidanzati non si seguono neppure più sui social.

Chi è Angela Nasti, la sorella di Chiara Classe 1999, nata e cresciuta a Napoli, Angela Nasti è una influencer e imprenditrice. Sorella minore di Chiara Nasti - e dunque cognata di Mattia Zaccagni - è diventata popolare nel 2019, quando è stata scelta come tronista da Maria De Filippi. Attualmente possiede due brand d'abbigliamento. Sacmacca non è il primo calciatore che frequenta: in passato è stata legata a Kevin Bonifazi, Pierluigi Gollini e Riccardo Sottil.

© RIPRODUZIONE RISERVATA