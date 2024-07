Morata e Alice con Beckham e Victoria, ma la foto non è un successo e i social impazziscono

Morata e Backham, l'incontro in vacanza e la foto

I due si sono incontrati in vacanza insieme alle rispettive mogli, Alice e Victoria. L'inglese ex Milan ha postato la foto insieme al nuovo attaccato di Fonseca nelle stories Instagram scrivendo: "Felicidades mi amigo", con due cuori rossoneri, e "Great seeing you", felice di vederti. La foto però è di pessima qualità e tutti l'hanno commentata evidenziandone i tanti difetti.