Zaccagni e Chiara Nasti, è nata la figlia: il nome scelto e le foto in sala parto

Fiocco rosa in casa Zaccagni: è nata la figlia di Mattia e di Chiara Nasti. L'annuncio social è arrivato dai diretti interessati, già genitori del piccolo Thiago. "Benvenuta Dea - ha scritto l'influencer su Instagram - Sono rinata per la seconda volta". "Grazie vita, grazie per tutto questo - le ha fatto eco nelle storie la sorella Angela, che ha condiviso alcune foto direttamente dalla sala parto - Benvenuta Dea". Anche la Lazio ha voluto fare le congratulazioni al suo attaccante e alla moglie. "È nata Dea, secondogenita di Mattia Zaccagni. Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra, lo staff tecnico e tutti i tifosi porgono i più sinceri auguri a papà Mattia e mamma Chiara!", il messaggio affidato ai canali ufficiali del club.