Morata dopo la separazione da Alice Campello: "In quel momento ho capito"

Alice Campello e Morata separati, lo sfogo sui social

Mentre Alice è stata vista in lacrime per le strade di Madrid, Alvaro si è sfogato sui social. Una scritta campeggia all'inizio del post: "Resilienza". "Sono sopravvissuto alla peggiore crisi esistenziale della mia vita - continua la storia condivisa su Instagram - Ero in mezzo alla depressione, all'ansia e allo stress, tra notti infinite e giorni travolgenti, pieno di domande senza risposta, paure e insicurezze, chiedendo al cielo perché mi stesse succedendo tutto questo. Ed è stato proprio in quel momento che ho capito: ho capito che se sono sopravvissuto a tutto questo, posso sopravvivere a qualsiasi cosa. Non c'è niente che non possa accettare o superare". Parole poco concilianti per chi spera ancora in un ritorno di fiamma con Alice Campello, dopo 4 figli e 8 anni d'amore.