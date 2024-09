Beckham e la frase sulla moglie Victoria: "Quando l'ho conosciuta..."

David Beckham aveva 22 anni ed era la giovane stella del Manchester United, oltre che della nazionale inglese, quando nel 1997 incontrò la sua Victoria che aveva un solo anno più di lui ma non era di certo meno popolare, componente delle Spice Girls divenute in breve tempo un fenomeno pop mondiale. E quasi fossero i protagonisti di una favola moderna, scoccò subito l'amore come rivelato di recente dallo stesso ex calciatore.