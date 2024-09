Paredes annuncia il terzo figlio e coinvolge Dybala e Oriana: il siparietto social

Leandro Paredes e la moglie Camila Galante hanno annunciato su Instagram l'arrivo del terzo figlio, confermando così la notizia trapelata nei giorni scorsi in Argentina. La coppia ha condiviso il video in cui apprende la novità dal test di gravidanza. Tra sorrisi, lacrime e abbracci. "Ora sì. Ti aspettiamo tanto, amore mio. Che Dio ti protegga e arrivi pieno di salute. Questa famiglia ti aspetta con tanto amore e felicità, hai dei fratellini molto ansiosi. Ti amiamo", hano scritto. Per niente casuale la scelta della canzone che accompagna il filmato: si tratta di Para Siempre, la canzone che Oriana Sabatini ha scritto per il marito Paulo Dybala.