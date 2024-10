Rocco Siffredi a sorpresa: "Totti poteva essere il mio erede"

Rocco Siffredi e la frase su Totti e Cassano

Intervistato in una puntata del podcast 'Gurulandia', Siffredi ha risposto così quando gli hanno chiesto di indicare il nome di un suo possibile erede: "Dovresti chiederlo a mia moglie, lei ti direbbe che Rocco è stato l'ultimo samurai nel porno. Fuori dal porno invece c'erano due calciatori, Totti e Cassano, che avrebbero potuto fare il mio lavoro a occhi chiusi. Poi c'è un terzo che in realtà forse è pure peggio di me: Stefano De Martino. Io non mi sbaglio mai - ha concluso l'attore, oggi 60enne -, lui avrebbe potuto fare il mio lavoro e ai miei livelli".