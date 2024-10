Ex Serie A arrestato per rapina in un supermercato dopo una violenta lite: cos'è successo

Era il 2006 quando a Reggio Calabria arrivò dalla Danimarca una delle promesse più importanti del calcio europeo. Si trattava di Nicki Bille Nielsen : con i granata gioca appena sette partite, poi gira in prestito tra Martina Franca e Lucchese per poi tornare in patria. La giovane promessa non ha mai fatto il salto decisivo, e oggi si ritrova a dover fare i conti con le dure conseguenze dopo una rapina in un supermercato.

Nicki Bille Nielsen arrestato per una rapina

L'ex Villarreal nei giorni scorsi, stando a quanto riportano i media danesi, avrebbe avuto un forte litigio in un supermercato mentre cercava di rubare dei prodotti con un valore non superiore ai 20 euro. I dipendenti gli hanno impedito di uscire e il calciatore avrebbe iniziato a buttarli a terra e a gridare insulti. "Ti romperò la mascella, quindi dovrai mangiare yogurt per sei settimane", avrebbe urlato a uno di loro afferrandolo per il collo. Lui stesso si è dichiarato colpevole e il giudice lo ha condannato a quattro settimane di carcere.

I precedenti

Non è la prima volta che Nicki Bille torna sotto i riflettori per problemi con la giustizia. Nel 2014 era stato arrestato a Copenaghen mentre prendeva a calci auto e biciclette in un parcheggio per poi mordere un agente di polizia. Nel 2019 invece era stato condannato per aver rotto il naso al buttafuori di una discoteca e per aver minacciato con una pistola ad aria compressa un ciclista.