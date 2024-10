Monza, la moglie di D'Ambrosio si arrabbia sui social: cosa è successo

Prima la partita del figlio, e poi quella di papà Danilo : domenica calcistica per Enza De Cristofaro , moglie del difensore del Monza D'Ambrosio. La mamma di Leonardo e Ludovico ha però voluto raccontare qualcosa che, nella sua domenica, proprio non le è andato giù.

Lo sfogo social di lady D'Ambrosio

Mentre era a una partita del figlio, Enza De Cristofaro si è lamentata del comportamento di alcuni genitori verso i bambini. Lady D'Ambrosio ha pubblicato una storia Instagram scrivendo: "Che BRUTTO esempio di sportività oggi. Sono bambini, trattateli come tali". Dopo la gara del figlio, tutti sono corsi all'U-Power Stadium per seguire la partita di papà Danilo contro la Roma. Ma certo l'umore non era dei migliori perché, giustamente, episodi di poca sportività tra genitori lasciano il segno. E la moglie di D'Ambrosio lo ha voluto sottolineare con eleganza