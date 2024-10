Grande festa per Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum, con la madre di quest'ultima, Anna Felberbaum, che ha finalmente ricevuto la cittadinanza italiana. Anna, suocera dell'ex tecnico della Roma, è finalmente una cittadina italiana e ad annunciarlo è stata proprio la figlia con una foto sui social: "Guardate chi è diventata italiana oggi!". Una buona notizia per la coppia, che recentemente è volata in Islanda per un viaggio romantico quanto avventuroso.