Chiara Frattesi insultata sui social: la risposta agli hater è impeccabile

Dietro allo schermo di un pc, i leoni da tastiera non risparmiano nessuno. Nemmeno Chiara Frattesi , ormai da qualche mese fidanzatissima con Geolier e balzata all'attenzione delle prime pagine di gossip. La sorella di Davide , molto attiva sui social, ha condiviso tra le sue storie alcune pesanti offese ricevuti dai soliti "hater", mettendo tutti a tacere con una risposta impeccabile. "U madonna che brutta", il primo messaggio ricevuto in privato e denunciato pubblicamente. Il commento si riferisce a una foto di Chiara da bambina condivisa qualche giorno prima. "Devi morire tu con il cane insieme", il secondo insulto indirizzato invece a una storia dell'influencer che la vedeva giocare appena sveglia con il suo Pluto .

Chiara Frattesi risponde agli attacchi su Instagram: cosa ha scritto

In questi giorni, Chiara Frattesi è stata molto impegnata. Prima ha assistito alla partita del fratello Davide all'Olimpico, in campo per Italia-Belgio. I rumors vorrebbero che con Geolier le cose si siano fatte talmente serie che la ragazza starebbe addirittura affrontando il trasloco per trasferirsi nella villa del cantante. Ma il tempo per rispondere agli attacchi gratuiti, Chiara sembra averlo trovato. "Quando imparerete la gentilezza sarà sempre troppo tardi". E un grande cuore rosso che non ammette repliche.