De Rossi e Montella, incontro prima della Champions: tifosi della Roma in delirio

MILANO - Un pranzo tra amici ed ex compagni di squadra, con la Roma nel cuore. Daniele De Rossi e Vincenzo Montella si sono incontrati ieri, martedì 22 ottobre, in una giornata all'insegna delle risate e dei ricordi. Come svelato dalla storia postata su Instagram dall'attuale commissario tecnico della Turchia, i due si sono dati appuntamento in un ristorante di Milano (l'ossobuco nel menù è un chiaro indizio): "Bello rivederti amico mio", il messaggio dell'ex attaccante sul proprio profilo social, al quale si sommano le emoji di due cuori, uno giallo e uno rosso. Daniele e Vincenzo sono legati da un profondo rapporto di amicizia e da calciatori hanno giocato insieme con la maglia della Roma in ben 83 occasioni tra il 2001 e il 2007 e nella stagione 2008/09.